Emiten notificación azul de Interpol para localizar a estructura criminal vinculada a muerte de policías

Tegucigalpa- El portavoz de la Policía Nacional, Wilber Mayes, informó que las autoridades hondureñas emitieron una notificación azul de la Interpol para localizar a los presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al asesinato de cinco agentes policiales en el norte del país.

Según detalló el funcionario, la medida busca identificar y ubicar a los sospechosos señalados de participar en el ataque ocurrido en el sector de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés.

Mayes explicó que la notificación azul de Interpol permite intercambiar información entre cuerpos policiales internacionales para dar seguimiento a personas requeridas en procesos de investigación criminal.

Las autoridades mantienen operativos y acciones de inteligencia para dar con el paradero de los responsables del hecho violento que cobró la vida de cinco miembros de la Policía Nacional.

El caso ha generado consternación dentro de las fuerzas de seguridad y ha provocado el reforzamiento de operaciones en distintas zonas del país, especialmente en sectores fronterizos y áreas consideradas de alta incidencia delictiva.

La Policía Nacional aseguró que continuará trabajando de manera coordinada con organismos nacionales e internacionales para capturar a los implicados y llevarlos ante la justicia. IR