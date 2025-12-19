Policía eleva a 889 los kilos de cocaína decomisados desde septiembre

Tegucigalpa – La Policía Nacional dio a conocer este día los resultados operativos del Plan de Seguridad Alcázar, desarrollado del 04 de septiembre al 17 de diciembre de 2025, en el que destaca el decomiso de 889 kilos de cocaína.

En materia de lucha contra el narcotráfico, se reporta el decomiso de 3 mil 793 unidades de droga, incluyendo 889 kilos de cocaína, 410 mil 518 plantas de coca, 3 mil 403 puntas, 3 mil 484 libras de marihuana, 7 mil 231 plantas de marihuana y más de 5 mil 663 piedras de crack, como resultado de 706 allanamientos positivos por microtráfico ejecutados a nivel nacional.

Durante el período comprendido del 4 de septiembre al 17 de diciembre de 2025, las acciones operativas permitieron el comiso de 730 armas de fuego y 2 mil 832 armas blancas, además del decomiso de 11 mil 128 licencias, reduciendo de forma significativa la portación ilegal de objetos vinculados a hechos violentos.

Como resultado del fortalecimiento de los dispositivos preventivos y de reacción, se reporta la detención de mil 626 personas por delitos, 4 mil 653 por faltas y 420 por orden de captura, sumado a la captura de 138 individuos vinculados al delito de extorsión y 883 por tráfico y microtráfico de drogas, impactando directamente estructuras criminales activas.

En el combate frontal al crimen organizado, la Policía Nacional logró la desarticulación de 68 bandas delictivas y la captura de 214 miembros de maras, pandillas y crimen organizado, además de 254 casos investigados y remitidos al Ministerio Público, fortaleciendo los procesos judiciales y la coordinación interinstitucional.

Las operaciones también permitieron el comiso de 344 vehículos y mil 437 vehículos motorizados, así como la recuperación de 136 automotores, junto con la incautación de más de 331 mil 264 mil lempiras, afectando las finanzas de estructuras criminales. PD