Policía ejecuta allanamientos tras hechos delictivos en Olancho

Tegucigalpa– La Policía Nacional realiza tres allanamientos de morada en la aldea Amaranguiles, municipio de Concordia, como respuesta a recientes hechos delictivos en la zona.

Los operativos buscan ubicar a los sospechosos, armas y otros indicios vinculados a las investigaciones.

Autoridades mantienen presencia en el sector para reforzar la seguridad y devolver la tranquilidad a la población.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.Varios hechos violentos se han registrado en la zona del municipio de Concordia, por lo que en ocasiones anteriores este término municipal ha sido intervenido. Recientemente esta misma semana se dio un hecho de violencia armada donde un doble asesinato estremeció a la comunidad rural de Amaranguiles, dos hermanos murieron tras ser atacados con armas de fuego.

La población de la zona, ha manifestado su preocupación por la reiteración de sucesos violentos y la impunidad que contribuye al recrudecimiento de las acciones violentas, mismas que se atribuyen a la presencia de grupos armados y baja cobertura policial. IR