Policía detiene a periodista Carlos Panameño, por supuesto delito de lesiones

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), confirmó la detención del periodista José Carlos Panameño, por el supuesto delito de lesiones en contra de un vecino, por su parte la esposa del comunicador, Monserrat Arita, informó que su pareja actuó en defensa propia.

– Esposa de periodista informó a Proceso Digital, que han sido amenazados a muerte por colectivos de Libre de su localidad.

El portavoz de la DPI, subcomisario de Policía Juan Sabillón, detalló que efectivamente la Policía Nacional, en cumplimiento a una denuncia ha realizado las diligencias correspondientes y actuando en el marco de la ley se le ha dado detención a una persona del sexo masculino por suponer los responsables del delito de lesiones.

“Cabe mencionar que la persona detenida es un profesional del periodismo y que lamentablemente el día de hoy que se celebra el Día del Periodista, pues en cumplimiento a los procesos legales que ya se establecen en nuestro territorio por la legislación nacional se dio detención”, anotó el portavoz

Seguidamente dijo que ya el comunicador fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Subilón agregó que, de acuerdo a los hechos, se presume que fue una riña un pleito que hubo entre vecinos y la persona detenida pues agredió físicamente a uno de sus vecinos razón por la cual esta persona interpuso la denuncia y nosotros tuvimos que actuar apegándonos siempre en el marco de la ley.

Versión de esposa del periodista

Por su parte, la esposa del periodista José Carlos Panameño, Monserrat Arita, confirmó a Proceso Digital, que en efecto su esposo agredió a un vecino, pero fue en defensa propia porqué él le había agredido antes.

Relato que desde meses atrás, en su colonia han sido amenazados por colectivos de Libre, debido a las fuertes denuncias que el periodista hace en su labor periodística.

“Nuestras vidas están en peligro, hemos sido amenazados a muerte y no sabemos dónde está mi esposo desde que fue detenido, y le dejamos en el Core 7, y como esposa no me han llamado”, afirmó.

Finalmente dijo que responsabiliza al Gobierno de Libre y a sus colectivos si algo le pasa a su esposo o alguien de su familia. LB