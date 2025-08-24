Policía destaca reducción de carreras clandestinas en la capital tras lanzamiento de aplicación

Tegucigalpa – La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), a través de la denuncia ciudadana, destacó este domingo una importante reducción de las carreras clandestinas de vehículos en el bulevar Suyapa y otros puntos estratégicos de Tegucigalpa.

Este avance ha sido posible gracias al uso de la aplicación “Yo Informo”, herramienta que ha permitido a los ciudadanos enviar videos y reportes en tiempo real de estas prácticas ilegales, señaló la dependencia.

A partir de estas denuncias, equipos de la DNVT han podido identificar a los responsables de participar en carreras clandestinas, procediendo a imponer las sanciones conforme a la Ley de Tránsito. Con ello, se destaca que la colaboración ciudadana es esencial para garantizar el orden público.

Las operaciones se han intensificado en zonas previamente reconocidas por la realización de estas competencias ilegales, con el propósito de prevenir accidentes de tránsito, proteger la vida de conductores y peatones, y devolver la tranquilidad a los vecinos de los sectores afectados.

Autoridades de la Policía Nacional destacaron que la reducción de estas prácticas es una muestra clara de lo que se puede lograr cuando la tecnología, la vigilancia preventiva y la responsabilidad ciudadana se combinan en un esfuerzo conjunto.

“Desde que existe esta App, ya no hay carreras en blvd. Suyapa”, expresó una ciudadana a través de sus plataformas digitales. (RO)