Policía desplegará 800 funcionarios para seguridad en movilización oficialista en SPS

Tegucigalpa – El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, informó este viernes que el plan de seguridad para la movilización oficialista en San Pedro Sula, contará con la participación de más de 800 efectivos entre policías, militares, socorristas y personal de Copeco.

-El oficialista partido Libre convocó a una movilización este sábado 30 de agosto en la ciudad de San Pedro Sula.

Se definieron cuatro rutas de acceso, desembarque y estacionamiento para buses provenientes de diferentes regiones del país, detalló el funcionario.

Además, se habilitará un código QR con información sobre recorridos, la zona central será peatonal desde las 06:00 a.m., y se dispondrán cuatro puntos de asistencia médica para garantizar el bienestar de los participantes, agregó.

Para el cumplimiento de esta misión se contará con la participación de las diferentes direcciones policiales, unidades metropolitanas, equipos especializados, así como el apoyo del Ministerio Público, cuerpos de socorro, Cruz Roja, Cruz Verde, el Cuerpo de Bomberos, además de coordinaciones con la Alcaldía Municipal y el Sistema Nacional de Emergencias 911, que dispondrá de seis unidades de emergencia en puntos estratégicos, dijo.

Finalmente reiteró que todas las actuaciones de la Policía Nacional estarán enmarcadas en la ley, el respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales, actuando con proporcionalidad en caso de incidencias.

Asimismo, exhortó a los participantes y a la ciudadanía en general a mantener un comportamiento cívico y respetuoso de la normativa vigente, a fin de que el evento se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y convivencia pacífica. PD