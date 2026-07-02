Policía desmantela cámaras utilizadas por estructuras criminales para vigilar operativos en Chamelecón

San Pedro Sula – La Policía Nacional desmanteló 15 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en distintos puntos de Chamelecón, las cuales presuntamente eran utilizadas por estructuras criminales para monitorear los movimientos de los agentes.

La operación fue ejecutada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Unidad Metropolitana de Prevención No. 6 (UMEP-6).

El portavoz policial en la zona norte, Alejandro Valladares, explicó que las investigaciones identificaron que las cámaras eran utilizadas por integrantes de la Pandilla 18 y la MS-13 para vigilar los sectores donde mantienen influencia.

Precisó que, aunque algunos dispositivos estaban colocados en negocios, las investigaciones determinaron que eran aprovechados por estas estructuras para controlar los movimientos de las autoridades.

Valladares señaló que el objetivo de estos operativos es recuperar espacios para la ciudadanía y evitar que las organizaciones criminales anticipen las acciones de seguridad. AD