Policía desaloja con gas lacrimógeno protesta contra tasa vehicular en El Progreso; reportan cinco detenidos

El Progreso – La Policía Nacional desalojó este viernes con el uso de gas lacrimógeno a manifestantes que mantenían bloqueados varios puntos de la carretera CA-13, en protesta por el incremento a la tasa municipal vehicular aprobado por la Corporación Municipal de El Progreso, Yoro.

De acuerdo con los reportes preliminares de dirigentes del movimiento que organizaba la protesta, cinco personas fueron detenidas.

Durante el operativo, los agentes habilitaron el paso mediante la fuerza en los puentes del municipio, mientras se registraron enfrentamientos cuando algunos manifestantes respondieron con el lanzamiento de piedras contra los cuerpos policiales.

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El comisario Gustavo Maradiaga justificó la intervención al señalar que la protesta impedía la libre circulación y que los manifestantes habían encendido llantas sobre la vía.

«La Policía actúa conforme lo que la ley establece para abrir el paso y garantizar la libre circulación», manifestó el oficial.

Por su parte, el dirigente y exdiputado Eduardo Díaz responsabilizó al alcalde de El Progreso, Alexander López, por los hechos ocurridos, al asegurar que no hubo diálogo con las autoridades municipales para atender las demandas de los transportistas.

Además, anunció que presentarán una solicitud de sesión extraordinaria con el respaldo de seis regidores para buscar la derogación del incremento a la tasa vehicular.

Los manifestantes advirtieron que retomarán las protestas a partir de las 5:00 de la mañana de este sábado si no se alcanza un acuerdo con la municipalidad. AD