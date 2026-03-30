Policía desaloja a empleados del PNRP que tenían tomado el bulevar del norte en SPS

Tegucigalpa- Un contingente policial liberó el paso en el bulevar del norte de San Pedro Sula, tomado por empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Los manifestantes mantenían tomada la principal vía de acceso a San Pedro Sula, en protesta por el incumplimiento en el pago de salarios.

La acción mantenía un tráfico pesado en la zona, por lo que los agentes policiales tras hablar con los empleados en protesta lograron liberal el paso vehicular.

Los empleados del PNRP exigen el pago de sueldos atrasados y advierten que mantendrán la medida de presión hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades.

Estas acciones forman parte de una serie de protestas que el personal ha venido realizando en las últimas semanas en distintos puntos del país, incluyendo tomas de calles y quema de llantas, en reclamo por la falta de pago y otras demandas laborales. IR