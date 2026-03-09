Policía decomisa armas de fuego en autobús con aficionados de la “Mega Locos”

Tegucigalpa – Una inspección preventiva realizada por la Policía Nacional a un autobús que transportaba aficionados de la barra “Mega Locos” del Club Deportivo Real España permitió el decomiso de cuatro armas de fuego.

La acción fue ejecutada por agentes de la Unidad Metropolitana de Policía Número 2 (UMEP-2), quienes detuvieron el vehículo para una revisión de rutina cuando ingresaba a la capital por la carretera CA-5, a la altura del sector de El Durazno.

Durante el registro, los agentes encontraron cuatro armas de fuego, dos pistolas y dos revólveres, junto con su respectiva munición, las cuales fueron decomisadas de inmediato como medida preventiva.

Aunque no se reportaron personas detenidas, el decomiso de las armas evitó que pudieran generarse actos de violencia asociados a las barras de aficionados organizados infiltradas por delincuentes.

El autobús, marca Blue Bird, procedía de San Pedro Sula, Cortés, y transportaba aficionados del Real España que se dirigían a Tegucigalpa para apoyar a su equipo en el encuentro programado para la tarde de este domingo ante Olimpia en el Estadio José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”.

Como parte del plan de seguridad para el encuentro deportivo, la Policía Nacional desarrolla operativos de control y prevención en los accesos a la capital y en los alrededores del estadio, con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados. JS