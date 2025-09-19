Policía decomisa 25 kilos de coca y 719 libras de marihuana durante ejecución de Operación Alcázar

Tegucigalpa – La Policía Nacional informó este viernes del decomiso de 48 mil plantas para la elaboración de cocaína durante la ejecución de la Operación Alcázar a nivel nacional.

Señaló que en el combate contra el narcotráfico se ha decomisado 25 kilos de coca, 48 mil plantas para la elaboración de pasta base de coca, 396 puntas de cocaína, 719 libras de marihuana, seis mil 795 plantas de mariguana y 637 piedras de crack.

Asimismo, reportó la incautación de 104 armas de fuego y 228 armas blancas.

También han logrado la detención 285 personas por diferentes delitos y 745 por faltas; se ejecutaron 88 órdenes de captura y se desarticularon siete bandas criminales, lo que representa un duro golpe a las estructuras delictivas.

Además, se reportó la detención de 48 miembros de maras y pandillas y 159 personas por tráfico de drogas.

En cuanto a la seguridad vial, agentes de tránsito decomisaron 42 vehículos y 347 motocicletas que eran utilizados para actividades delictivas o por faltas cometidas a la Ley de Tránsito. También se han retirado mil 725 licencias de conducir a ciudadanos que no cumplían con la normativa.

El Plan Alcázar contempla operaciones policiales de prevención, discusión y control de faltas y delitos, ejecución de órdenes de captura, captura de miembros de estructuras criminales común, maras, pandillas, crimen organizado, operaciones contra el microtráfico, decomiso de armas de fuego, armas blancas y regulación de negocios de venta de bebidas alcohólicas.

Este plan se lanzó en los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Tocoa, Yoro y Juticalpa, que han sido identificadas con mayor incidencia delictiva en los últimos meses, por lo que, se estarán focalizando las acciones operativas en estos sectores del territorio nacional. AG