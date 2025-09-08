Policía confirma que conductor de bus que se accidentó en Cofradía se dio a la fuga

Tegucigalpa – La Policía Nacional confirmó este lunes que el conductor de la unidad de transporte que sufrió un accidente tipo despiste, se dio a la fuga.

En el accidente ocurrido en la colonia Lempira en Cofradía, Cortés, dejó como consecuencia el deceso de dos personas y seis heridos.

Sin embargo, el parte policial indica que el conductor no se encuentra ni entre los fallecidos, ni entre los heridos.

En ese sentido, la Policía Nacional confirmó que el conductor de la unidad de transporte que cubre la ruta Cofradía-San Pedro Sula se dio a la fuga.

La Policía solicitó ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero del conductor ya que es una pieza clave en la investigación.

Preliminarmente se maneja que el exceso de velocidad causó un despiste que provocó que el automotor se precipitara a una hondonada y luego tomó fuego.

En el lugar murieron calcinados un hombre y una mujer, seis personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. (RO)