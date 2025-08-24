Policía confirma hallazgo de dos cuerpos en putrefacción en el río Chamelecón

San Pedro Sula – La Policía Nacional confirmó este domingo el hallazgo sin vida de dos personas en el caudal del río Chamelecón en el sector Rivera Hernández en la ciudad de San Pedro Sula.

“Podemos confirmar que se ha dado con el hallazgo de un cuerpo que se trata de una mujer en estado esquelético y otro que formaría parte de un segundo cuerpo”, dijo el portavoz Alejandro Valladares.

Señaló que estos cuerpos encontrados en el río Chamelecón forman parte de un reporte de hallazgo de tres cuerpos en estados de putrefacción en el río Chotepe.

Sobre el tercer cuerpo, Valladares comentó que equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan la búsqueda para comprobar y tratar de verificar la denuncia.

El portavoz policial reveló que de los dos cuerpos encontrados, uno es una mujer que está vinculada en las desapariciones del sector Rivera Hernández.

Mencionó que personal de Medicina Forense realiza la autopsia para determinar la causa de muerte así como la identidad de los fallecidos. AG