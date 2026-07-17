Policía cerca Sulaco y Yorito para capturar a cabecillas del Cartel del Diablo

Sulaco – La Policía Nacional informó que mantiene operativos de cierre en los municipios de Sulaco y Yorito, departamento de Yoro, para capturar a los cabecillas restantes del denominado Cartel del Diablo.

La portavoz policial en la región, Gisela Santos, explicó que los dispositivos de seguridad incluyen controles en los accesos y salidas de ambos municipios.

Además, realizan patrullajes permanentes y operativos de prevención para impedir la movilidad de integrantes de la estructura criminal.

Según detalló, la operación inició hace dos meses y ya ha permitido la captura de varios miembros de la organización; sin embargo, las autoridades buscan dar con el paradero de los líderes de la banda.

En las acciones participan agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, Fuerzas Especiales y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Santos indicó que los controles vehiculares y de personas permanecerán hasta desarticular por completo la estructura delictiva que operaba en la zona. AD