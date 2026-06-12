Policía captura a presuntos integrantes de la MS-13 que se dirigían a ejecutar acción criminal en la zona sur

Tegucigalpa– La Policía Nacional informó sobre la captura de seis presuntos integrantes de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), quienes se desplazaban desde Tegucigalpa hacia la zona sur del país con la supuesta intención de ejecutar una acción delictiva de alto impacto.

La operación fue desarrollada por equipos especializados de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en el municipio de Santa Ana, al sur de la capital, tras labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento que permitieron interceptar dos vehículos tipo turismo en los que se transportaban los sospechosos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos presuntamente planeaban cometer un hecho criminal que les permitiría obtener una importante suma de dinero. Las autoridades manejan como hipótesis la posible ejecución de un asalto armado contra una casa comercial o un homicidio bajo la modalidad de sicariato.

Durante el operativo fueron decomisadas varias armas de fuego ocultas en los vehículos, las cuales serán sometidas a análisis balísticos y periciales para determinar si fueron utilizadas en hechos violentos registrados en Tegucigalpa u otras regiones del país. Asimismo, se incautaron teléfonos celulares que contienen información considerada de interés para las investigaciones.

Entre los capturados figura un individuo conocido con el alias de “El Chucky”, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal y presunto responsable de generar actividades de extorsión y violencia en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela. Según los expedientes policiales, cuenta con antecedentes por asociación ilícita, homicidio, robo, portación ilegal de armas de fuego y privación ilegal de libertad.

Junto a él fueron detenidos otros cinco supuestos miembros de la organización identificados por los alias de “El Chele”, “El Gordo”, “El Demente”, “El Barba” y “El Llantero”, quienes también registran antecedentes por delitos relacionados con extorsión, homicidio, tráfico de drogas, robo agravado y portación ilegal de armas.

Las autoridades indicaron que existen líneas de investigación para determinar la posible participación de los detenidos en el homicidio de un funcionario policial y en varios intentos de secuestro que habrían sido frustrados por los cuerpos de seguridad. Además, los dos vehículos utilizados para su desplazamiento fueron decomisados como parte de las diligencias investigativas.

La operación fue ejecutada en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), a través de la Unidad de Microtráfico y Asociaciones Ilícitas. IR