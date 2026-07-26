Policía captura a mexicano por sustraer L.190 mil de cajeros automáticos en San Pedro Sula

San Pedro Sula – En una efectiva operación desarrollada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL Honduras, y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), fue detenido en flagrancia un ciudadano de nacionalidad mexicana, supuesto responsable de los delitos de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos en perjuicio de una entidad bancaria.

La detención se ejecutó en las cercanías de un cajero automático ubicado en el bulevar del Norte, sector Los Álamos de San Pedro Sula, luego de que el departamento de seguridad de la institución financiera detectara una serie de transacciones irregulares que comprometían el funcionamiento del sistema de los cajeros automáticos.

Debido a estas irregularidades, se activaron de inmediato los protocolos de alerta e inteligencia de la Policía Nacional, coordinando acciones con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, lo que permitió ubicar, interceptar y capturar en flagrancia al sospechoso en las inmediaciones del cajero automático.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso de 25 años, originario de Culiacán, México y residente en Barrio el Centro de San Pedro Sula, presuntamente formaba parte de una modalidad delictiva basada en la manipulación de los sistemas informáticos de cajeros automáticos. Las indagaciones establecen que, tras obtener previamente acceso al sistema interno de un ATM, los responsables utilizaban un algoritmo y un programa instalado en un teléfono celular para enviar códigos que les permitían autorizar retiros de efectivo sin utilizar tarjetas bancarias.

El primer incidente fue detectado en un cajero automático ubicado en una agencia de la 7 calle de San Pedro Sula, donde se registraron múltiples transacciones anómalas que ocasionaron un perjuicio económico.

Horas más tarde, el sistema de seguridad del banco emitió una nueva alerta desde un cajero automático ubicado en la agencia Los Álamos, donde un individuo con las mismas características realizaba el mismo procedimiento para retirar una considerable cantidad de dinero.

Ante la situación, el personal de seguridad notificó de inmediato al Sistema Nacional de Emergencias 911, activándose una respuesta coordinada entre unidades operativas e investigativas de la Policía Nacional, quienes lograron ubicar y capturar al sospechoso en las inmediaciones del cajero automático.

Cerca de 200 mil lempiras decomisados

Durante la inspección se decomisaron 190 mil lempiras en efectivo, distribuidos en billetes de 500 lempiras, además de un teléfono celular marca Google, el cual será sometido a análisis forense por especialistas en investigación tecnológica, ya que se presume habría sido utilizado para ejecutar el acceso ilícito al sistema informático de los cajeros automáticos.

Las investigaciones también indican que ya se habrían efectuado retiros mediante este mismo método en distintos cajeros automáticos de San Pedro Sula, por lo que las autoridades continúan desarrollando diligencias para determinar si existen otros involucrados y establecer el alcance total del perjuicio económico ocasionado. JS