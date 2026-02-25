Policía captura a hombre con 87 paquetes de supuesta marihuana en punto fronterizo de Colón

Tegucigalpa- En el marco de las operaciones permanentes contra el narcotráfico, funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), ejecutaron un operativo que dejó como resultado la detención de un hombre que transportaba una fuerte cantidad de supuesta marihuana.

La acción policial se desarrolló en el punto fronterizo de Corocito Bonito Oriental, en el departamento de Colón, donde mediante labores de control y supervisión vehicular se requirió un automotor tipo cabezal para inspección.

Durante la revisión, los agentes localizaron dos sacos de color rojo que contenían en su interior 87 paquetes de supuesta marihuana, con un peso aproximado de una libra cada uno.

El detenido, de 31 años de edad, es originario y residente del municipio de Sabá, Colón, y fue arrestado por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

Evidencia decomisada: 02 sacos de color rojo conteniendo 87 paquetes de supuesta marihuana, con un peso aproximado de una libra cada uno.

Las autoridades señalaron que este resultado refleja el fortalecimiento de los controles fronterizos y el compromiso firme de la Policía Nacional de Honduras en la lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas, delito que afecta directamente la seguridad y la salud de la población hondureña.

Asimismo, la DNSPF reiteró que continuará intensificando los operativos en los principales ejes carreteros y puntos estratégicos del país, con el objetivo de capturar a personas vinculadas a actividades delictivas.

La droga incautada será remitida a los laboratorios correspondientes para su respectivo análisis, mientras que el sospechoso será puesto a disposición del Ministerio Público, para continuar con el proceso legal conforme a ley.LB