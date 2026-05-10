Policía aumenta a L.500 mil recompensa por información de líder del Cartel del Diablo

Tegucigalpa– La Policía Nacional aumentó a 500 mil lempiras la recompensa por información del líder de la estructura criminal Cartel del Diablo.

–El 24 de abril, presentó la actualización del afiche de los más buscados, en el que figuran personas con cuentas pendientes con la justicia.

En ese sentido, la Policía incorporó a Esteban Gumersindo Ferrera, conocido como “El Diablo”, por quien las autoridades buscan información tras conocer que se encuentra gravemente herido.

Hasta el momento las autoridades han capturado a seis de los ocho integrantes de dicha estructura criminal.

En la lista de los 10 más buscados, también destaca Rolando Josué Sánchez, por quien se ofrecen 5 millones de lempiras por información que conduzca a su captura.

En el listado permanece Yulan Adonay Archaga, alias “El Porky”, con una recompensa de 5 millones de dólares. IR