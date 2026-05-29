Policía asegura que nueva agencia contra crimen fortalecerá seguridad nacional

Tegucigalpa- El director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, afirmó que la nueva estructura de seguridad impulsada por el Estado vendrá a dar respuesta con eficiencia a los delitos de alta afectación y letalidad en el país.

El funcionario señaló que la institución se integrará a un circuito de coordinación interinstitucional que permitirá primero prevenir y luego atacar con mayor contundencia los focos de criminalidad, además de impulsar programas de recuperación social, especialmente dirigidos a jóvenes.

“Estas son decisiones importantes que vienen a paliar y satisfacer las necesidades de seguridad de la ciudadanía”, expresó el jefe policial, al tiempo que hizo un llamado a la sociedad y a los medios de comunicación a evitar la apología del delito y a contribuir en la prevención del crimen.

Oseguera explicó que la estrategia contempla la focalización territorial del delito, con asignación de recursos hacia zonas de mayor incidencia criminal, evitando la dispersión operativa en áreas de menor impacto.

Asimismo, indicó que la nueva estructura responde a un objetivo de contención del escalamiento de las organizaciones delictivas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y otras fuerzas del Estado.

El titular policial aseguró que las operaciones no se detienen y continúan de forma permanente en distintos puntos del país.

Operativos In situ

Detalló que en la colonia Suyapa este viernes se mantienen acciones de búsqueda contra individuos vinculados a ataques contra el gremio de taxistas, mientras que en otros sectores se desarrollan operativos relacionados con hechos violentos recientes.

Informó además sobre la captura de dos personas en El Progreso, Yoro, señaladas como presuntos responsables de un ataque donde resultaron heridos tres jóvenes, así como avances en operativos vinculados a hechos ocurridos en Corinto.

Añadió que próximamente se ejecutarán nuevas acciones en la zona del Bajo Aguán, en el norte del país, como parte de la estrategia de intervención continua.

Oseguera también confirmó que la investigación interna relacionada con la DIPAMPCO continúa en desarrollo y podría extenderse más allá de los plazos previstos inicialmente debido a la complejidad del proceso.

Confirmó que, de momento, no se han registrado nuevas suspensiones adicionales a las ya anunciadas, y las próximas decisiones se tomarán conforme a los avancen las investigaciones y serán bajo criterios objetivos.

Al concluir el funcionario garantizó que toda la información de inteligencia, expedientes y casos abiertos manejados por la DIPAMPCO se encuentra resguardada en sistemas informáticos especializados para asegurar los datos.LB