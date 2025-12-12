Policía asegura haber decomisado 875 kilos de cocaína en últimos tres meses

Tegucigalpa – La Policía Nacional dio a conocer este día los resultados operativos del Plan de Seguridad Alcázar, desarrollado del 04 de septiembre al 11 de diciembre de 2025, en el que destaca el decomiso de 875 kilos de cocaína.

En la lucha contra el narcotráfico, el plan reporta el decomiso de 133 mil 08 plantas y 875 kilos de cocaína, además de 3 mil 305 puntas listas para distribución. En cuanto a marihuana, se incautaron 3 mil 427 libras y 7 mil 221 plantas, mientras que en crack se aseguraron 3 mil 427 piedras y mil 274 onzas, afectando de manera directa la cadena de distribución del narcomenudeo.

Durante este período, los equipos policiales ejecutaron acciones que derivaron en el decomiso de 600 armas de fuego, 2 mil 525 armas blancas, 10 mil 305 permisos de conducir, así como mil 258 motocicletas y 268 vehículos retenidos por diversas infracciones. Además, se recuperaron 130 vehículos robados y se incautaron 330 mil 364 lempiras vinculados a actividades ilícitas.

Las operaciones también permitieron la detención de mil 519 personas por diversos delitos, 4 mil 271 por faltas y 375 con orden de captura, sumado a la captura de 203 miembros de maras, pandillas y crimen organizado. Como parte del trabajo investigativo, 243 casos fueron remitidos al Ministerio Público, mientras que 679 allanamientos resultaron positivos para microtráfico.

De igual forma, se registraron mil 641 negocios de venta de bebidas alcohólicas y se decomisaron 16 mil 22 unidades de alcohol, entre otras acciones del Plan de Seguridad Alcázar. PD