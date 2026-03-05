Policía asegura 56 mil arbustos de coca y desmantela laboratorio en zona montañosa de Colón

Tegucigalpa- La Policía Nacional asestó un fuerte golpe al narcotráfico tras ubicar y asegurar una extensa plantación de supuestos arbustos de coca, junto a un laboratorio rústico, en una zona montañosa del Parque Nacional Sierra Río Tinto, en el municipio de Iriona, departamento de Colón.

El portavoz de la institución, Edgardo Barahona, informó que la operación fue ejecutada por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con agentes del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), como parte de las acciones permanentes en el combate al narcotráfico.

Según el informe preliminar, la plantación ocupa un área aproximada de ocho manzanas de tierra, donde se contabilizaron alrededor de 56 mil arbustos de supuesta hoja de coca, con una altura promedio de 1.5 metros.

Durante el operativo también fue localizado un laboratorio rústico que presuntamente era utilizado para el procesamiento de la droga, lo que evidencia la estructura logística instalada en la zona para la producción ilícita.

Las autoridades indicaron que se continúa con el procedimiento legal correspondiente para la erradicación de la plantación y la investigación orientada a identificar a los responsables de esta actividad ilícita.LB