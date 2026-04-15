Policía argumenta que reintegros obedecen a proceso judiciales interpuesto por funcionarios depurados

Tegucigalpa – Tras las críticas por reintegro de policías depurados, el portavoz policial Edgardo Barahona, señaló que esta metodología se deriva de “procesos judiciales en los que los afectados han interpuesto denuncia en contra de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad por sus separaciones”.

Recientemente, la exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva criticó, a través de sus redes sociales, el nombramiento de policías depurados y presuntamente, vinculados con el narcotráfico.

Indicó que el caso del crimen contra el zar antidrogas Arístides González parece haberse «extraviado» o debilitado, impidiendo que el Ministerio Público presente requerimientos penales sólidos.

“Son en estos entes judiciales donde ganan estas demandas y, obviamente, el juez que conoce de la causa obliga a la institución a reintegrarlos con todos sus beneficios dejados de percibir; simplemente estamos acatando una disposición de los tribunales de justicia, principalmente lo contencioso administrativo”, explicó al respecto el portavoz policías.

Caso contrario, la institución se puede ver expuesta a procesos judiciales de no acatarse estas disposiciones, advirtió Barahona.

Señaló que como institución esperan que si la exviceministra “tiene información que pueda servir para iniciar procesos de investigación en contra de aquellas personas que han participado en casos de impacto a la sociedad, como lo ha descrito en su publicación, se acerque al ente judicial competente, en este caso el Ministerio Público u otra instancia judicial, para que estos casos no queden en la impunidad”.

La justicia en Honduras es un círculo vicioso donde el crimen organizado siempre recupera su uniforme. Realmente se necesita una verdadera limpieza, no un reciclaje de la corrupción, sostuvo la exviceministra Villanueva. (RO)