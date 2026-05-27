Policía anuncia operativos de alta intensidad tras labores de inteligencia contra estructuras delictivas

Tegucigalpa- El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, confirmó que actualmente se desarrolla un trabajo silencioso de inteligencia orientado al diagnóstico, identificación y construcción de perfiles de membresía de grupos delictivos que han cometido ilícitos, como parte de una estrategia que precederá a operaciones de alta intensidad en todo el territorio nacional.

El titular de la Policía señaló que estas acciones permitirán ejecutar “sendas operaciones con instituciones con mucha fuerza y rigor”, en el marco de una persecución permanente contra estructuras criminales, con el objetivo de reducir los niveles de incidencia delictiva y fortalecer la seguridad ciudadana.

Oseguera afirmó que la institución actuará estrictamente enmarcada en el “derecho positivo” tras la reciente reforma penal que tipifica a las maras y pandillas como organizaciones terroristas, asegurando que todas las acciones operativas se ejecutarán bajo el marco legal establecido.

“Nosotros somos un Estado de derecho y como tal debemos enmarcarnos en la norma. Esta tipificación de asociación terrorista tiene un marco normativo, un propósito, alcances y un régimen de penas ya preestablecido, y a eso nos vamos a ceñir”, expresó.

Seguidamente, explicó que la aplicación de esta normativa implica un esfuerzo integral del Estado, incluyendo procesos de identificación, diagnóstico, investigación y persecución penal coordinados con el sistema de justicia.

El titular policial enfatizó que no se realizarán detenciones arbitrarias, sino procesos sustentados en investigación e inteligencia.

No será una cacería de brujas habrá que probar los delitos

“La Policía no va a capturar a cualquier persona. Se tiene que diagnosticar, investigar y probar la pertenencia a estructuras delictivas y la comisión de ilícitos. No es una cacería de brujas, es un marco jurídico”, sostuvo el alto mando de la Policía.

Agregó que ya se desarrollan labores de inteligencia para identificar miembros de grupos delictivos y construir casos sólidos que permitan operaciones posteriores de mayor envergadura junto a otras instituciones del Estado.

Seguidamente el funcionario indicó que la misión principal de la Policía sigue siendo la prevención del delito, aunque reconoció que enfrentan escenarios complejos que requieren operativos de alta intensidad para reducir los niveles de criminalidad.

Respeto a los derechos humanos

Asimismo, destacó que la institución cuenta con una estructura fortalecida en materia de derechos humanos, con unidades especializadas encargadas de supervisar las operaciones policiales y evitar violaciones durante la aplicación de la ley.

“Tenemos departamentos de derechos humanos que analizan permanentemente y un miembro de esa estructura supervisará los operativos para garantizar el cumplimiento de la norma dentro de la legalidad”, detalló.

La reforma aprobada por el Congreso Nacional establece que las maras y pandillas serán catalogadas oficialmente como organizaciones terroristas, en el marco de un endurecimiento de penas para combatir delitos como la extorsión y la asociación ilícita.LB