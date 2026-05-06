Policía anuncia despliegue de 500 agentes y fuertes restricciones para duelo Olimpia–Marathón en Tegucigalpa

Tegucigalpa – La Policía Nacional anunció un amplio dispositivo de seguridad y una serie de restricciones de cara al partido del hexagonal final entre Olimpia y Marathón, programado para este miércoles 6 de mayo a las 8:15 de la noche en el Estadio Nacional “Chelato Uclés” de Tegucigalpa.

Así lo detalló la institución de seguridad en comunicado en el que destaca la prohibición de ingreso para las barras organizadas de ambos equipos, en cumplimiento de una sanción vigente impuesta por la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional.

Las autoridades también reiteraron que no se permitirá el acceso con armas de fuego, objetos tipo láser, productos elaborados con pólvora, armas punzocortantes, mantas, banderas, palos, envases de vidrio o plástico, ni cualquier objeto que represente un riesgo para la seguridad de los asistentes.

Asimismo, se anuncia que el operativo contará con al menos 500 agentes policiales, quienes estarán desplegados desde las 4:00 de la tarde en cinco anillos de seguridad dentro y fuera del recinto deportivo. A partir de las 5:00 p.m. Se realizará el registro de comerciantes y puestos de venta, mientras que los portones del estadio se abrirán al público a las 5:30 de la tarde.

Desde las 5:00 de la tarde se ejecutarán cierres viales en las calles aledañas al complejo deportivo, como parte del plan de control de acceso y movilidad en la zona, específica el escrito.

Como medida preventiva adicional, se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas en los sectores de Sol Centro, Sol Norte y Sol Sur. También se pidió a los aficionados respetar los cordones de seguridad establecidos por la Policía.

En ese mismo orden se remarca que para evitar confrontaciones, se habilitó el sector de Sol Norte para los aficionados del Marathón, quienes serán escoltados al finalizar el encuentro. Posteriormente, 30 minutos después, se permitirá la salida de los seguidores del Olimpia ubicados en Sol Sur.

Finalmente, en su comunicación escrita, la Policía Nacional aseguró que garantizará el orden durante el evento e instó a la población a vivir el encuentro como una fiesta deportiva en un ambiente de respeto y sana convivencia.LB