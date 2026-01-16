Policía alerta sobre nueva ola de estafas telefónicas en San Pedro Sula

San Pedro Sula – El Departamento Contra Delitos Informáticos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), alertó sobre un incremento en las denuncias relacionadas con estafas telefónicas en San Pedro Sula, las cuales presentan un patrón similar y tienen como objetivo el robo de información personal para sustraer dinero de cuentas bancarias.

– Delincuentes se hacen pasar por empleados bancarios para llevar a cabo sus estafas.

De acuerdo con las autoridades, en los últimos días se ha identificado una modalidad en la que los delincuentes se hacen pasar por ejecutivos de cuenta o asesores de seguridad financiera, con el fin de obtener datos sensibles de las víctimas y así vulnerar su privacidad y seguridad económica.

En estos casos, los estafadores no siempre solicitan dinero de manera directa. Por el contrario, buscan obtener información como nombres completos, números de identidad y fechas de nacimiento, datos que posteriormente pueden ser utilizados para cometer otros fraudes.

Uno de los casos más recientes denunciados en el Centro Integrado de Trabajo Interinstitucional (CEIN), señala que la víctima recibió una llamada desde el mismo número que habitualmente le notifican transacciones bancarias.

Durante la comunicación, los delincuentes le consultaron si tenía una transacción en curso y le pidieron que proporcionara el código de verificación que había recibido vía mensaje de texto (SMS).

Ante esta situación, la Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que ninguna entidad financiera legítima realiza llamadas telefónicas para solicitar contraseñas, códigos PIN o claves de seguridad enviadas por SMS, ni mucho menos ejerce presión bajo amenazas como el cierre inmediato de cuentas.

Para evitar ser víctima de este tipo de estafas, las autoridades recomiendan colgar de inmediato si la llamada genera dudas o desconfianza, no compartir información personal en comunicaciones que usted no haya iniciado y verificar cualquier situación contactando directamente al banco a través de los números oficiales que aparecen en la tarjeta física o en el estado de cuenta. JS