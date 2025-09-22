Policía alega que en crimen de guatemaltecos, solo son dos víctimas y que ocurrió en el país vecino

Tegucigalpa – La Policía Nacional manifestó este domingo que solo dos ciudadanos guatemaltecos fallecieron en su nación y no en la zona del occidente de Honduras.

El portavoz de la Policía en Ocotepeque, Melvin Vargas, comentó que funcionarios hicieron un recorrido en los puntos fronterizos del municipio de San Jorge.

“Informar que en el departamento de Ocotepeque no se ha suscitado una muerte múltiple”, dijo Vargas al noticiero TN5 Dominical.

Argumentó que el crimen ocurrió en Guatemala, en la aldea de Chanmagua, punto fronterizo con Honduras, y que solo hubo dos víctimas.

El portavoz policial indicó que los cuerpos fueron levantados por personal del Ministerio Público de Guatemala.

(LEER): Tres guatemaltecos mueren abatidos en punto fronterizo de Ocotepeque

Este domingo, se registró la muerte de tres personas de nacionalidad guatemalteca en un punto ciego de la frontera Guatemala-Honduras en el municipio de San Jorge.

Entre las víctimas se encuentran un reconocido comerciante de Esquipulas con el nombre Marvin Rolando Guzmán. AG