Policía advierte de difusión de audios anónimos para intimidar en la participación ciudadana en las elecciones

Tegucigalpa – La Policía Nacional informó este domingo que ha identificado la difusión de audios anónimos en plataformas de mensajería instantánea para intimidar y generar temor en la participación ciudadana en las elecciones generales.

Indicó que se activaron unidades especializadas para investigar y verificar los audios para identificar a los responsables de su difusión.

Reafirmó que estas acciones se realizan con transparencia y respetando los derechos fundamentales de la ciudadanía.

La Policía señaló que está en coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones garantes del proceso democrático para poner en marcha el Plan de Seguridad Electoral 2025 para asegurar que cada ciudadano ejerza el voto.

Añadió que habrá policías en los centros de votación, rutas de transporte público y privado, zonas residenciales, espacios comerciales y diferentes comunidades para brindar protección.

Enfatizó que la difusión de mensajes destinados a intimidar o alterar el desarrollo del proceso democrático que constituye un delito.

Llamó a la ciudadanía a no replicar audios ni información de procedencia desconocida, y reportar de manera inmediata cualquier conducta sospechosa a través de los canales oficiales.