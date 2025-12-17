Policía actuó en una forma prudente y preventiva: Osorto Canales

Tegucigalpa – El comisionado en condición de retiro, Henry Osorto Canales considera que la Policía actuó en una forma prudente y preventiva en el el incidente ocurrido en las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde está instalado el Centro Logístico Electoral (CLE).

“No es fácil, estar en la posición de ellos, en un momento de crisis porque se están jugando vidas y lo que quiere la institución es evitar las muertes, los daños a la propiedad privada, a la propiedad pública y eso es lo que queremos de nuestras instituciones.

Para Osorto Canales, es comprensible que exista duda entre la población después de que las elecciones anteriores han dejado experiencias similares.

“Es lógico que la población sienta temor, que la institucionalidad no vaya a funcionar, pero estoy seguro que la institucionalidad sea Fuerzas Armadas, Policía y el engranaje estatal tiene que cumplir la ley”, afirmó. VC