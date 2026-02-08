Polémico triunfo del Real España en el derbi de SPS

San Pedro Sula – El Real España se quedó con el derbi de San Pedro Sula al vencer por la mínima al Marathón en la continuación de la jornada cuatro del Torneo de Clausura 2026.

El partido se disputó en el estadio Yankel Rosenthal, donde los aurinegros descansaran como líderes del torneo con 10 puntos.

Ambos equipos propusieron en la generación de jugadas, aunque los visitantes fueron superiores en la posesión del balón.

La única clara del Marathón en el primer tiempo es un doble disparo de José Aguilera que controló el arquero Luis “Buba” López.

En el segundo tiempo, las acciones comenzaron con más efusividad y con los dos equipos queriendo ser los encargados de hacer el primero de la tarde.

En el minuto 52, Alexy Vega intentó con un fuerte remate que pudo contener “Buba” López.

Al minuto 79, Nixon Cruz del Real España cayó en el área tras tener un contacto con Francisco Martínez

La polémica del partido sucedió en el minuto 89, cuando Carlos Pérez anotó a favor del Marathón, pero fue anulado por una supuesta posesión adelantada que no existió.

En las repeticiones de la transmisión de televisión se mostró que Pérez no estaba adelantado en un claro error del asistente.

Nixon Cruz volvió a encarar en el área y fue derribado por el arquero panameño César Samudio, el árbitro central pitó penal a favor del Real España, Eddie Hernández anotó tranquilamente el gol del triunfo 95.

Despues de finalizar el partido, el entrenador del Marathón, Pablo Lavallén, fue expulsado por reclamar a la terna arbitral por el gol anulado.

En el segundo partido de la jornada dominical, el Platense dejó escapar el triunfo tras empatar 1-1 ante el CD Choloma en el estadio Olímpico Metropolitano de SPS.

La primera anotación llegó hasta el minuto 73, en una jugada de tiro de esquina Carlos López remató de cabeza para abrir el marcador a favor del Platense.

Pero el conjunto Cholomeño contó con una única ocasión de gol que fue aprovechada al máximo cuando se jugaba el minuto 89, luego que Leider Anaya que habilitó con un taconazo al defensor colombiano Jhoan Quejada que definió entre las piernas del portero Javier Orobio.

Los otros resultados de la jornada cuatro son: Lobos 0-1 Olimpia, Motagua 1-1 Victoria y Juticalpa FC 1-1 Génesis FC. AG