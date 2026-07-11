Polémica en Albania por destinar 4 millones de euros públicos al concierto de Kanye West

Skopie .- El concierto de Kanye West en Tirana este sábado llega envuelto en polémica tras la decisión del Gobierno albanés de destinar 4 millones de euros de fondos de emergencia para evitar su cancelación, en plena ola de críticas por el uso de dinero público y el historial de controversias del artista.



El rapero estadounidense, que actúa bajo el nombre de Ye, será el protagonista de un espectáculo de una sola noche en un recinto construido específicamente para el evento y con capacidad para unos 60.000 espectadores, aunque sólo se vendieron 25.000 entradas a un público mayoritariamente extranjero.



El primer ministro albanés, Edi Rama, defendió el desembolso destinado a adquirir un lote de entradas y evitar la cancelación del espectáculo, al asegurar que la medida era necesaria para evitar una «vergüenza para Albania» ante los miles de seguidores internacionales que ya habían comprado sus localidades.

Atraer ingresos al sector turístico

Los fondos sirvieron para cubrir la diferencia entre las entradas vendidas y las que todavía permanecían sin vender, y Rama insistió en que no se trataba de un gasto, sino de una inversión destinada a proyectar la imagen del país y atraer ingresos al sector turístico.



«Algunos siguen hablando de un gasto de 4 millones de euros para una sola noche, pero solo alguien que se niega a entender no ve que esos 4 millones de euros son una inversión que se recuperará gracias a los miles de visitantes que, en las últimas 48 horas, han llenado hoteles, apartamentos, restaurantes, bares, tiendas y taxis», afirmó el primer ministro socialista en un mensaje en las redes sociales.

Sin embargo, la decisión ha abierto un nuevo frente político para el Gobierno albanés, ya cuestionado por las protestas del movimiento conocido como ‘la revolución del flamenco’, contra la edificación de varios resorts de lujo en la costa vinculados a la familia de Donald Trump.



Ese movimiento, surgido inicialmente por motivos medioambientales, ha ganado peso y se ha convertido en una protesta más amplia que reclama la dimisión de Rama por acusaciones de corrupción y de privatizar espacios públicos protegidos.

Uno de los países más pobres de Europa

La financiación del espectáculo con dinero público en uno de los países más pobres de Europa ha despertado las críticas de la oposición, asociaciones culturales, artistas y ciudadanos, que lamentan que se dedique esa cantidad a un concierto de un artista estadounidense cuando el sector cultural del país tiene necesidades urgentes sin atender.



No pocos han sido los que además han criticado la elección de un artista señalado por sus declaraciones de apoyo a Adolf Hitler y por la venta de productos con simbología nazi en su página web.



Ye ha afrontado en los últimos meses diversas cancelaciones y restricciones internacionales vinculadas a sus polémicas declaraciones a favor del nazismo y de tono antisemita.



Un veto de entrada al Reino Unido frustró uno de sus conciertos, mientras que actuaciones previstas en Polonia y Suiza fueron canceladas y un espectáculo en Marsella tuvo que aplazarse.