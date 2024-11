Polaris está lista para hacer histórica caminata espacial y llegar más alto que la EEI

Miami – Los cuatro tripulantes que la misión Polaris Dawn de SpaceX, que busca hacer historia con la primera caminata espacial comercial y además volar tres veces más alto que la Estación Espacial Internacional (EEI), llegaron este lunes a Florida y están listos para el lanzamiento previsto para el próximo 26 de agosto desde el Centro Espacial Kennedy.

Se trata de Jared Isaacman, Scott “Kidd” Poteet, Sarah Gillis y Anna Menon, que además utilizarán sus aproximadamente cinco días en la órbita terrestre para realizar cerca de 40 experimentos de investigación de salud “críticos”, informó este lunes la misión.

El reto espacial incluirá además una prueba de un traje espacial de última generación durante la que será la primera caminata espacial comercial.

También se propone alcanzar la mayor altitud de cualquier misión de vuelo espacial humano desde el programa Apolo.

La idea es volar más alto que cualquier misión Dragon anterior y alcanzar la órbita terrestre más alta jamás alcanzada mientras se desplaza a través de partes del cinturón de radiación de Van Allen.

Se propone hacer más de tres veces la altura de la EEI, es decir “a una altitud orbital de 190 por 1.400 kilómetros desde la superficie de la Tierra”, según detalló hoy en un comunicado.

“Esta será la altitud más alta de cualquier misión de vuelo espacial humano en más de medio siglo desde el programa Apolo”.

El Polaris es un programa de prueba y desarrollo de nueva tecnología para vuelos espaciales, igualmente probará un nuevo sistema de comunicación utilizando la red de internet Starlink, de SpaceX.

La misión, que despegará en una cápsula Dragon propulsada por un cohete Falcon 9 igualmente recaudará fondos para el Hospital de Investigación Infantil St. Jude.

Isaacman, el comandante de la misión, dijo este lunes que después de más de dos años de entrenamiento, están “entusiasmados” con este nuevo reto y agradeció a todos los ingenieros de SpaceX que han contribuido con el esfuerzo.

“Esperamos que los resultados aceleren la visión de SpaceX de hacer que la vida sea multiplanetaria y apoyen al Hospital de Investigación Infantil St. Jude y sus esfuerzos por mejorar las tasas de supervivencia globales para el cáncer infantil y otras enfermedades potencialmente mortales”, expresó en un comunicado.

La tripulación

El comandante Isaacman es fundador de la empresa de pagos Shift4, y estuvo a cargo de Inspiration4, la primera misión al espacio totalmente civil de 2021 que ayudó a recaudar más de 250 millones de dólares para el Hospital de investigación infantil St. Jude.

El empresario multimillonario está calificado para volar aviones comerciales y militares, y posee récords aéreos mundiales, incluidos dos vuelos de velocidad alrededor del mundo.

El piloto Scott “Kidd” Poteet, un teniente coronel retirado tras 20 años de servicio en la Fuerza Aérea estadounidense, fue director Inspiration4.

Sarah Gillis es la ingeniera principal de operaciones espaciales en SpaceX, donde es responsable de supervisar el programa de entrenamiento de astronautas.

Gillis, que además es violinista, ha desarrollado un plan de estudios,’ A Musician’s Guide to Reaching for the Stars’, en colaboración con El Sistema USA, que anima a los estudiantes a alcanzar sus sueños y descubrir las conexiones entre la música, la creatividad y la exploración.

Menon, especialista de misión y oficial médica, es la ingeniera principal de operaciones espaciales en SpaceX.

Ha escrito un libro infantil, ‘Kisses from Space’, que se inspiró en su experiencia de preparación para la misión Polaris Dawn y su deseo de compartir su experiencia de vuelo espacial con sus dos hijos. EFE