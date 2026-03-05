‘Pokemon Pokopia’: Aire fresco y rupturista en el universo Pokémon

Madrid – Inspirado por la caza y el estudio de insectos, el tokiota Satoshi Tajiri creó hace 30 años ‘Pokémon’, una contracción de ‘Pocket Monsters’ (‘monstruos de bolsillo’), que resultó en una de las mayores franquicias de la historia. Ahora llega su último videojuego, ‘Pokopia’, en el que cambian la acción y la batalla por el descubrimiento, la empatía y la creatividad.

‘Pokémon Pokopia’ (Nintendo Switch 2, 5 de marzo) plantea un juego radicalmente distinto al conocido por generaciones de jugadores: un mundo destruido, sin presencia humana y con el hábitat de las criaturas borrado del mapa, en una idea rupturista que aboga por la reconstrucción, muy al estilo ‘Minecraft’, y la filosofía relajada y adorable de ‘Animal Crossing’.

El jugador asume el control de Ditto, un Pokémon con habilidades de transformación que adopta apariencia humana y que llega a un escenario desolador, en el que tendrá que ir descubriendo con cada paso las mecánicas de un juego en el que todo está por descubrir.

Y esa es parte de la magia del nuevo título de Nintendo. No hay entrenadores Pokémon, ni enemigos o equipos a los que enfrentarse, ni siquiera instrucciones más allá del tutorial. Consiste en aprender, con intuición, a manejarte gracias a las habilidades adquiridas para hacer posible la vida y devolver el color a esa tierra hostil.

Una aventura divertida y muy profunda, en la que descubrir criaturas escondidas entre la maleza, crear su hábitat, entablar amistad con ellas e ir colaborando, cada una con sus habilidades, para reconstruir el mundo, allanando terrenos, generando electricidad, fundiendo el metal, trabajando la madera o creando vegetación, en un ejercicio de pura creatividad.

Pokopia cambia la caza y la batalla por la empatía, el descubrimiento y la imaginación

En esa aventura, nuestro personaje Ditto también aprende nuevas acciones, puede comprar utensilios y recolectar alimentos para comer y mejorar la vida de sus Pokémon, construir casas y guaridas, crear canales de agua desde los manantiales en la montaña, cortar la maleza o crear un huerto, en tan solo algunos primeros pasos de este juego de posibilidades infinitas.

El modo de construcción por bloques y el escenario es muy similar a ‘Minecraft’, nada lineal y con libertad para crear e interactuar con el medio, y el modo de interacción y desarrollo, parecido a ‘Animal Crossing’ o ‘Dragon Quest Builders’, con una identidad propia que hará las delicias de los amantes de la saga Pokémon.

El mundo al que llegamos es oscuro, árido, y tendremos que plantar semillas, regar, crear vegetación e ir transformando todo en un lugar colorido lleno de animales y criaturas. Crear, construir, cuidar o interactuar con empatía son valores poco habituales en un videojuego que hacen de este título un elogio a la armonía, la conciliación y la imaginación.

De este modo, la reconstrucción, la exploración y la personalización se sitúan en el centro de la experiencia, en contraste con la estructura tradicional de combates y rivalidad que ha caracterizado otras entregas. Cada nuevo escenario que se va descubriendo tiene sus misiones básicas y sus nuevas criaturas escondidas, lo que hace que poco a poco la experiencia solitaria sea enorme y llena de posibilidades.

En el apartado técnico el juego fluye a las mil maravillas, sin tirones o tiempos de carga, y sus gráficos son pura dopamina: colores intensos, animaciones con un detalle único y una vista cenital que permite jugar con el espacio y deleitarse con el desarrollo de tu pequeño (al inicio) universo.

En este sentido, el juego permite jugarlo en solitario o en cooperativo con hasta cuatro personas simultáneas para compartir sus mundos, visitar los que hayan creado e incluso hacer que los Pokémon interactúen entre sí. Un universo de posibilidades online.

‘Pokemon Pokopia’ se presenta así como una de las propuestas más singulares y especiales de la saga, un experimento que transforma por completo la acción clásica de la franquicia y convierte la construcción, la creatividad y la calma en el eje narrativo de un título renovado que abre un nuevo camino para seguir enamorando a millones de jugadores de todo el mundo.

Un referente positivo, de naturaleza optimista y deliciosa, una oda a la creatividad y la diversión que demuestra que también sin violencia y adrenalina los videojuegos son capaces de lograr la excelencia. EFE