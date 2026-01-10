¿Podría ser condenado el agente de ICE que mató a una mujer en Mineápolis?

Mineápolis (EEUU) – El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a una mujer estadounidense el pasado miércoles en Mineápolis, goza de «inmunidad absoluta», aunque según explicó a EFE Emmanuel Mauleón, experto en derecho policial de la Universidad de Minnesota, esta protección «no se aplica» a los agentes federales.

«Los agentes federales no gozan de inmunidad absoluta. JD Vance lo afirmó, pero no hay base legal para tal afirmación», aseguró Mauleón, profesor de derecho en el campus que se encuentra en la ciudad donde ocurrió el suceso.

La Administración de Donald Trump ha afirmado desde un primer momento, aunque la investigación se encuentra en fase inicial, que el agente, identificado como Jonathan Ross, actuó en defensa propia porque Renee Good, de 37 años, intentó atropellarlo con su vehículo, y que, por tanto, es inocente.

«Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber», dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Sin embargo, Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, donde se encuentra Mineápolis, negó que el agente cuente con esta protección.

Otras inmunidades si se actúa dentro de la ley

«Tiene derecho a otros tipos, como la inmunidad de supremacía, lo que significa que, siempre que el agente actuara de una manera autorizada para hacer cumplir la ley federal y de forma necesaria y adecuada para lograr esos fines, su conducta sería inmune», apuntó el profesor.

«Sin embargo», continuó Mauleón, «si actuó de forma negligente, imprudente o injustificada, según lo establecido en la Cuarta Enmienda de la Constitución (que protege a las personas de registros o detenciones irrazonables), esa inmunidad de supremacía no se le aplica».

El profesor indicó que «en cualquier caso» en que un agente utilice la fuerza letal y «haya dudas sobre si estaba justificada», este «podría ser considerado responsable de cualquier delito, desde imprudencia temeraria hasta homicidio involuntario o asesinato».

El agente podría ser acusado tanto por la legislación estatal, que incluye el delito de homicidio involuntario y el de asesinato, o por la ley federal, que podría acusarlo de «privación intencionada de derechos constitucionales», comentó.

La condena del agente que mató a George Floyd

Para Mauleón, esta situación guarda ciertos paralelismos con el agente de policía que mató a George Floyd en mayo de 2020 durante un arresto en Mineápolis, cuya muerte desató una oleada de protestas antiracistas por todo el país bajo el lema ‘Black Lives Matter’ (Las vidas negras importan).

El agente Derek Chauvin fue declarado culpable de asesinato y homicidio y condenado a 22 años y medio de prisión, por parte de un juzgado estatal, y sentenciado a 21 años de prisión en una corte federal por privar a Floyd de sus derechos constitucionales.

Los otros tres agentes presentes también fueron condenados por violar los derechos de la víctima al no intervenir para frenar la fuerza de su compañero.

El temor a una investigación «poco transparente»

El FBI está liderando la investigación sobre la muerte de Good y tiene en su poder las pruebas. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, han pedido que las agencias estatales formen parte de la investigación, pero denuncian que el gobierno de Trump les ha bloqueado el acceso al expediente.

La fiscalía del condado ha abierto un canal para recibir los vídeos de los disparos así como otras pruebas por parte de los vecinos ya que, pese a que circulan por redes sociales, no pueden utilizarlos en la investigación si no se presentan por vías formales.

«Existe una gran preocupación de que esto conduzca a una investigación poco transparente, incompleta y poco justa, especialmente teniendo en cuenta que el Gobierno, los miembros del ICE, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el propio Trump ya han determinado que esta persona actuó de manera justificada antes de que se llevara a cabo la investigación», alertó Mauleón. EFE