Poder Legislativo aprueba Ley de Alivio Financiero

Tegucigalpa – Tras cerca de dos meses de socialización, el pleno del Congreso Nacional aprobó este miércoles de forma unánime la Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro, orientada a readecuar y refinanciar el crédito a productores, para lo cual se autoriza un saneamiento de la cartera crediticia de productores en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

– Estado podrá a disposición de pequeños productores 100 millones de lempiras para subsidiar 80 % de prima de seguro agropecuario.

El decreto se extiende al Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende) para que también implemente programas extraordinarios de readecuación y refinanciamiento de las obligaciones crediticias, en mora o vencidas.

Los beneficiarios del decreto incluyen a productores del sector agropecuario y empresas asociativas campesinas del sector reformado en mora o con cuotas vencidas al 31 de diciembre de 2023; también a los salineros, arroceras y pequeños y medianos camaroneros bajo fecha de corte de 31 de diciembre de 2025.

«Es un dictamen que vemos más de mes y medio después de la socialización y hoy ya tenemos el borrador final, y este dictamen no puede esperar más», urgió el diputado proyectista, el presidente Tomás Zambrano.

Agregó que el decreto sería enviado hoy mismo a sanción del Ejecutivo para que salga publicado en el Diario Oficial La Gaceta la próxima semana y que los sectores productivos puedan empezar a beneficiarse.

Tasas de interés bajas

De acuerdo con el decreto aprobado, para acceder a la readecuación los beneficiarios deberán cancelar únicamente los intereses regulares de los 90 días, los que serán calculados en el crédito original.

La readecuación se hará a una tasa de interés máxima de 2 %, a un plazo de 10 años y un período de gracia de un año, manteniendo las garantías de crédito originales.

No obstante, para la contratación de nuevos créditos en Senprende y Banadesa se requerirá de un seguro agropecuario que cubra el 100 % del área financiada cuando no se disponga del sistema de riesgos, mientras que, si tiene este sistema, la contratación del seguro será opcional.

El decreto detalla que el Gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), podrá subsidiar el 80 % del valor de la prima del seguro agropecuario, para lo cual se dispondrá de 100 millones de lempiras.

Respaldo total

Diputados de las diferentes bancadas representadas en el Legislativo expresaron su respaldo al agro mediante su voto a favor de la iniciativa presentada por el diputado presidente.

El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Javier Mendieta, diputado nacionalista por Choluteca, expresó que «hoy es un día importante para el sector productivo del país”.

“Podemos decir que este Congreso, junto a compañeros de distintas bancadas, hemos trabajado para poder llevar el dictamen para favorecer al sector que alimenta a las ciudades, sin importar que es vulnerable al cambio climático”, indicó.

Agregó que el sector productivo necesita más y que hoy la aprobación de la Ley de Alivio Financiero es solo un respaldo para aquellos productores que año a año arrastran pérdidas.

«La Ley de Alivio Financiero al Sector Agro representa un paso firme para reactivar la producción, proteger a nuestros agricultores y ganaderos, preservar miles de empleos, pero, sobre todo, fortalecer la seguridad alimentaria en nuestra amada Honduras», afirmó la vicepresidenta Johana Bermúdez, nacionalista por Francisco Morazán.

El diputado del Partido Liberal por Choluteca Yury Sabas resaltó que con este decreto no se están condonando deudas a los productores.

«No se le está regalando recurso a nadie, porque la malísima costumbre que tiene la clase política es condonar deuda para que el político se condone su deuda y aquí no se está condonando deuda», recalcó.

Mientras, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) por Olancho Marco Lobo refirió que Banadesa debe seguir atendiendo a los sectores productivos del país.

«Si no se asignan fondos a Banadesa, vamos a condenar de nuevo a esta institución al fracaso», expresó.

Su compañero de bancada Rafael Sarmiento, también diputado por Olancho, resaltó que «este es el ejemplo cuando hay suficiente socialización con los sectores y las fuerzas políticas de este Congreso, que sí podemos ponernos de acuerdo en los temas de interés nacional». JS