Poder Judicial y CNA acuerdan fortalecer líneas de colaboración

Tegucigalpa – El Poder Judicial de Honduras y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) acordaron hoy fortalecer las líneas de colaboración.

En ese orden, el magistrado presidente del Poder Judicial de Honduras, Wagner Vallecillo Paredes, sostuvo hoy reunión con la Directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, y parte de su equipo, en la que se abordaron algunas líneas de cooperación interinstitucional y colaboración que históricamente esta organización ha desarrollado junto al Poder Judicial.

Durante el encuentro, se dialogó sobre el fortalecimiento del trabajo que realiza el CNA en materia de investigación y seguimiento.

Asimismo se abordó la disposición de esta organización de acompañar y colaborar con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia con iniciativas orientadas a la transparencia y al fortalecimiento de la justicia y la institucionalidad en Honduras.

El encuentro fue productivo y permitió fortalecer las líneas de colaboración entre el Poder Judicial y el CNA.

La reunión forma parte de una serie de encuentros con representantes de distintos sectores que ha emprendido el nuevo magistrado presidente del Poder Judicial. (RO)