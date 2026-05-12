Poder Judicial sostiene reunión con diputados para socializar anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa – El presidente del Poder Judicial de Honduras, Wagner Vallecillo Paredes, encabezó una reunión con diputados del Congreso Nacional (CN) para socializar los avances finales del anteproyecto de “Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial”.

El encuentro se desarrolló con la participación de miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación del CN, así como distintos magistrados, quienes conocieron los detalles del proyecto impulsado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Este día se está realizando una importante reunión entre magistrados de la CSJ y aproximadamente unos 25 diputados de diferentes comisiones”, detalló el director de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte.

Sobre el estado del anteproyecto del Consejo de la Judicatura, Duarte aseguró que el documento se encuentra prácticamente finalizado. “Ya los magistrados han trabajado básicamente casi el 100%. Falta una revisión final del anteproyecto”, explicó.

La iniciativa busca agilizar la administración judicial y la materia laboral, con la consolidación de un Código Procesal Laboral.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener el diálogo entre el Poder Judicial y el Congreso Nacional para dar continuidad al análisis del proyecto en las próximas etapas legislativas. AD