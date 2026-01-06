Poder Judicial reclama falta de transferencias del gobierno por arriba de L. 1 mil 500 millones

Tegucigalpa – El magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz urgió a las autoridades del Poder Ejecutivo el pago de transferencias presupuestarias por arriba de los 1 mil 500 millones de lempiras.

Detalló que la deuda gubernamental data de finales de 2023, se prolongó durante 2024 y 2025, al tiempo que lamentó que varios proyectos de ese poder del Estado han tenido que ser parados por la falta de recursos.

“Entiendo que son aproximadamente 1 mil 500 millones, no tengo un dato exactamente, pero sí, son más de 1000 millones lo que se adeudan y como puede verse, pues es una deuda bastante importante en términos de los proyectos, que nosotros podamos desarrollar”, señaló.

Acentuó que “a nosotros nos afecta directamente, puesto que hay muchos de los proyectos que se tienen, pues no es posible realizarlos por falta de ese presupuesto”.

Desglosó que ante la falta de recursos no se pueden hacer nombramientos necesarios para poder dinamizar las atenciones y los problemas que se nos vienen a presentar o lo que tiene que ver con las diferentes plazas que existen en los juzgados penales a nivel nacional.

El magistrado Díaz reiteró su llamado: “la deuda tiene que honrarse, puesto que son compromisos de carácter estatal que corresponde a una asignación presupuestaria con la asignación del 3 %, nunca se ha dado el 3 %, siempre se da una cantidad cercana al 3 %”.

Dijo que el Poder Judicial espera que se haga el pago de la asignación presupuestaria por parte del gobierno que está por entregar el poder el próximo 27 de enero. “Naturalmente, si eso no sucede así, pues al próximo gobierno le corresponderá asumir esta responsabilidad y cumplir en el menor tiempo posible”.

Puntualizó que ante la falta de recursos presupuestarios, el Poder Judicial ha asumido algunos de sus compromisos con fondos propios. “Esperamos que haya una transferencia bastante importante porque las proyecciones a este año pues son bastante fuertes para el Poder Judicial y por lo tanto necesitamos que haya una buena amortización de la deuda que se tiene acumulada para poder enfrentar todos esos desafíos que tenemos”, concluyó Díaz. JS