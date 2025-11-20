Poder Judicial reafirma que sus resoluciones no buscan afectar funcionamiento del TJE y CNE

Tegucigalpa – El Poder Judicial remarcó en las últimas horas que cualquier resolución que tome, tiene como fin perjudicar al Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

A través de un pronunciamiento, este poder del Estado se refirió al conocimiento que tendrá el pleno de magistrados sobre la recusación contra la presidenta Rebeca Ráquel Obando sobre el expediente de dos altos funcionarios del TJE.

Sostuvo que su atribución de actuar como jueces naturales designados para el conocimiento de diversas causas y acciones penales incoadas contra altos funcionarios del Estado es parte de sus obligaciones constitucionales.

Reafirmó que sus decisiones se adoptan con estricto apego a la normativa nacional, así como a tratados internacionales suscritos.

Señaló que ninguna resolución afectará el funcionamiento o estabilidad de los órganos electorales.

El Poder Judicial instó a terceras partes interesadas, medios de comunicación y hondureños que mantengan el respeto a la independencia judicial, que no es un privilegio, sino un derecho de la ciudadanía. AG