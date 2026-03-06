Poder Judicial intensifica reuniones para afinar nueva Ley del Consejo de la Judicatura, detalla magistrada

Tegucigalpa- Con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia en Honduras, la magistrada Rubenia Galeano anunció que las comisiones del Poder Judicial sesionarán una vez por semana para agilizar la construcción y revisión del proyecto de ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.

La magistrada explicó que ya se han asignado tareas específicas para evaluar diversos anteproyectos, incluyendo propuestas de asociaciones civiles y un documento rescatado de los archivos de la secretaría que fue elaborado mediante consultoría.

Rigurosidad en la selección

Uno de los puntos clave destacados por Galeano es la necesidad de establecer procesos de selección estrictos para evitar los errores del pasado.

«Debemos tener mayor responsabilidad y rigurosidad en los procesos de selección. Ya vimos que cuando se elige de manera inadecuada, se ocasionan dificultades», señaló la magistrada.

Para la funcionaria, los requisitos deben basarse en lo establecido por la Constitución y la sentencia de inconstitucionalidad previa, priorizando: Idoneidad personal y ética profesional, capacidad técnica comprobada y conducta intachable de los aspirantes.

Definición de la estructura

Respecto a quiénes integrarán el órgano, Galeano indicó que aún no se pueden adelantar criterios definitivos, ya que el marco legal determinará la conformación.

Con esta iniciativa, el Poder Judicial busca un ente que realmente solvente la problemática administrativa y fortalezca la independencia de la carrera judicial en el país, concluyó la jurista. LB