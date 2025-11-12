Poder Judicial instruye teletrabajo miércoles y jueves a sus empleados de La Ceiba y Olanchito

Tegucigalpa – La presidencia del Poder Judicial instruyó este miércoles que los empleados de las sedes judiciales de La Ceiba en Atlántida y Olanchito en Yoro realicen teletrabajo ante las condiciones climáticas adversas.

Los empleados judiciales de La Ceiba y Olanchito realizarán teletrabajo este miércoles 12 y jueves 13 de noviembre.

Señaló que los departamentos de Atlántida y Olanchito están sufriendo fuertes precipitaciones que ha causado la emisión de Alerta Roja por parte de las autoridades.

Asimismo, este poder del Estado comunicó que los órganos jurisdiccionales que tienen programadas audiencias para estas fechas, que soliciten la colaboración de la dirección de infotecnología para la realización y grabación de estas mismas.

Para estas audiencias deberá estar presente un secretario o receptor de las sedes judiciales que atienda a los usuarios que asistan a los órganos jurisdiccionales de forma presencial.

Igualmente, todos los servidores y funcionarios judiciales deben atender los mensajes o llamadas que realicen los usuarios para asistir a las audiencias o presentar escritos.

La modalidad de teletrabajo será vigente hasta nuevo aviso y sujeto a la evaluación continua de las condiciones climáticas y la seguridad de los desplazamientos en la zona afectada. AG