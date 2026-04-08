Poder Judicial inicia investigaciones sobre actuaciones de jueces tras denuncia de titular de la DLCN

Tegucigalpa- El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que se realizará una investigación puntual sobre la jueza que liberó a un presunto jefe de estructura criminal en el departamento de Olancho, tras denuncias de presunta intimidación en su contra.

Duarte explicó que un inspector adicional fue enviado para documentar y auxiliar el proceso.

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“Ha sido enviado un inspector más para documentarse y auxiliar el trabajo, una de las prioridades es poner atención a este tipo de situaciones y dar vigilancia permanente”, manifestó.

Afirmó que la Supervisión General ha iniciado la investigación, con el objetivo de vigilar de cerca este tipo de situaciones y garantizar la integridad del sistema judicial.

“Ante una situación procesal en la cual el ente acusador no se encuentre de acuerdo con la decisión que ha tomado un juez en determinado caso, le queda el camino recursivo, el MP a partir de hoy tiene abierto el camino procesal pertinente y presentar el recurso pertinente”, apuntó. IR