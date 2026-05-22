Poder Judicial inicia investigación por actuaciones en el caso de hija de Arnulfo Valle

Tegucigalpa – El Poder Judicial de Honduras informó que ha ordenado el inicio de una investigación de oficio en torno a las actuaciones procesales realizadas en el caso penal contra la ciudadana Yosary Jasmin Valle Aguilar, acusada del delito de asesinato en perjuicio de Germán Antonio Domínguez, Oscar Miguel Domínguez y María Fernanda Pascual.

Según el comunicado oficial emitido esta noche, la instrucción fue girada por la Presidencia del Poder Judicial a la Supervisión General, con el objetivo de inspeccionar posibles incidencias en el manejo del proceso judicial, particularmente en relación con las diligencias y decisiones adoptadas durante el desarrollo del caso.

La medida surge luego de que se emitiera una resolución de sobreseimiento provisional, motivada por la incomparecencia de un perito clave que debía sustentar elementos probatorios considerados fundamentales dentro del proceso.

El Poder Judicial subrayó que esta investigación busca determinar si las actuaciones se realizaron conforme al marco legal vigente, así como garantizar que no se hayan cometido irregularidades que afecten el debido proceso, la correcta administración de justicia y los derechos de las partes involucradas.

El hecho que dio origen al proceso judicial ocurrió el 6 de septiembre de 2016 en la ciudad de Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras. JS