Poder Judicial habilita para el fin de semana ventanilla de antecedentes penales para postulantes al CNE y TJE

Tegucigalpa – El Poder Judicial habilitó para este fin de semana la ventanilla para la emisión de constancias de antecedentes penales para los postulantes a los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El objetivo es que los postulantes puedan cumplir con este requisito para optar a un alto cargo en los órganos electorales.

Los postulantes deberán comprar el recibo por un precio de 200 lempiras para la constancia de antecedentes penales y otros usos.

Asimismo, los postulantes deberán acreditar al personal autorizado dichos documentos para la emisión de la constancia.

La Comisión Especial del Congreso Nacional encargada de recibir las postulaciones dejó el plazo final para la presentación de solicitudes hasta el domingo 26 de abril. AG