Poder Judicial debe de apartarse de todo tema político y dar respuesta a los requerimientos: magistrada Ráquel Obando

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, afirmó este martes que, como Poder Judicial, deben apartarse de todo tema político, subrayando que se debe dar respuesta a todo requerimiento que se les presente.

«No podemos evadir nuestra responsabilidad» para revisar los requerimientos fiscales y que están actuando «sin ningún tipo de sesgo político».

Agregar que “el Poder Judicial es un poder que debe de apartarse de todo lo que es tema político, nosotros nos debemos a la ciudadanía, a nuestro pueblo y debemos de generar certeza en la toma de decisiones, debemos cumplir cuando se presenta un requerimiento, debemos darle respuesta, no podemos evadir nuestra responsabilidad”, manifestó.

Detalló que la asignación de casos va conforme a una rotación y no es por cuestión política a quien le tocará ver los casos de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona.

Agregó que hasta el momento no ha visto el requerimiento fiscal. IR