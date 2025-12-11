Poder Judicial de vacaciones a partir del lunes 15 de diciembre hasta el 2 de enero de 2026

Tegucigalpa – El Poder Judicial comunicó que a partir de este lunes 15 de diciembre, los notarios gozarán de su segundo período vacacional durante el presente año.

El período de vacaciones para los empleados judiciales será desde el 15 de diciembre hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Asimismo, los empleados judiciales reanudarán a sus labores en los distintos circuitos a nivel nacional el lunes 5 de enero de 2026.

Por lo tanto, las oficinas de Contraloría del Notariado permanecerán cerradas durante este período de vacaciones. AG