Este lunes se realizará audiencia de imputado contra Juan Orlando Hernández confirma CSJ

Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ) programó para este lunes, a partir de las 9:00 de la mañana, la audiencia de declaración de imputado contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en el marco del denominado caso Pandora II.

La audiencia se desarrollará luego de que el expediente fuera remitido a la jurisdicción ordinaria, tras la decisión del Juez Natural de declararse incompetente para conocer la causa al determinar que en el proceso ya no figuran altos funcionarios del Estado.

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Portavoz judicial, Carlos Silva

El caso será conocido siempre en las instalaciones de la CSJ, donde se resolverá la situación legal inicial del exmandatario, quien enfrenta acusaciones por los delitos de fraude y lavado de activos, según el requerimiento presentado por el Ministerio Público, informó el portavoz judicial, Carlos Silva.

Durante la audiencia, el juez competente escuchará los argumentos de la Fiscalía y de la defensa del exgobernante para determinar si admite el requerimiento fiscal y qué medidas cautelares se impondrán mientras continúa el proceso judicial.

La audiencia ha generado expectativa debido a que se trata de uno de los procesos de mayor impacto político y judicial en el país.

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Las autoridades judiciales informaron que la diligencia está prevista para iniciar a las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, donde se espera la presencia de representantes del Ministerio Público, la defensa y observadores del proceso. IR