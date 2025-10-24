Poder Judicial condena declaraciones de Nasralla que insinuó que reclusos enamoran a las juezas

Tegucigalpa – El Poder Judicial condenó este viernes las declaraciones del presidenciable liberal Salvador Nasralla que desacreditan la honorabilidad, profesionalismo y compromiso ético de los jueces.

El día anterior, Nasralla compareció en un foro en la Universidad de San Pedro Sula donde insinuó que los privados de libertad “enamoran” a las juezas o “mantienen relaciones impropias con ellas”.

En ese sentido, este poder del Estado consideró las declaraciones de Nasralla como falsas, ofensivas, irresponsables e irrespetuosas, y constituye una agresión directa a la dignidad del cuerpo judicial, particularmente, las mujeres.

Señaló que no tolera ni encubre conductas contrarias a la ética, la ley o la moral pública.

Indicó que cualquier denuncia o irregularidad que se presente es investigada con rigor y transparencia con los órganos competentes.

Sin embargo, consideró inaceptable generalizar o denigrar el sistema judicial con insinuaciones o carentes de pruebas.

Asimismo, rechazó la utilización de espacios públicos, políticos o académicos para difamar, ridiculizar o menospreciar sin evidencia a las instituciones del Estado, en especial, para denigrar a las mujeres del Poder Judicial. AG