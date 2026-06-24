Poder Judicial aprueba aumento salarial del 7%, asegura Asociación de Empleados

Tegucigalpa – El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aprobó un aumento salarial general del 7% para los empleados del Poder Judicial, según informó la Asociación de Empleados del Poder Judicial.

El representante de la organización, Kevin Castro, indicó que la decisión fue tomada durante una sesión del pleno y destacó que el ajuste incluye a trabajadores de diferentes modalidades.

“Establecieron dar un aumento general para todos los compañeros en la modalidad permanente, interino y contrato, de un 7%”, expresó Castro.

El dirigente señaló que la inclusión de empleados interinos y por contrato fue resultado de las gestiones realizadas por la asociación ante las autoridades judiciales, al defender que este grupo tiene responsabilidades similares al personal permanente.

Según estimaciones de la organización, el incremento representará entre 1,300 y 1,400 lempiras mensuales para los salarios más bajos.

Castro también informó que la Secretaría de Finanzas ya realizó las transferencias presupuestarias pendientes al Poder Judicial, lo que permitió concretar la aprobación del ajuste antes del receso de medio año.

La Asociación de Empleados del Poder Judicial había solicitado inicialmente un aumento del 10%, medida que beneficiaría a unos seis mil trabajadores de la institución.

Aunque el incremento aprobado fue menor al solicitado, la organización calificó la decisión como positiva para los empleados del sector. AD