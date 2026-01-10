Ejecutivo y Legislativo han cometido delito: Espinoza sobre publicación del decreto de escrutinio electoral

Tegucigalpa – La diputada Maribel Espinoza consideró que la publicación en el diario oficial La Gaceta el decreto que ordena el escrutinio electoral es la evidencia de la comisión de delito del Poder Ejecutivo y Legislativo.

“Es un desafío… han cometido delito en el Ejecutivo como en el Legislativo”, dijo al noticiero TN5.

Aunque resaltó el posicionamiento de las Fuerzas Armadas de que serán garantes de la alternancia en el ejercicio de la presidencia como reconocer la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Añadió que la institución castrense resguardará el material electoral y no se lo entregará a nadie.

Espinoza indicó que las posturas de la presidenta Xiomara Castro y Luis Redondo no impedirán el cambio de administración y las tomas de posesión.

“Haga lo que haga Luis Redondo y Xiomara Castro, la toma de posesión de diputados, alcaldes y el próximo presidente está garantizado por las Fuerzas Armadas”, aseveró.

Afirmó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) quiere quedarse en el poder por cualquier forma.

La diputada pidió al Ministerio Público que investigue a la mandataria y Redondo, pero que si no hace, el Fiscal General, Johel Zelaya, tendrá que rendir cuentas en el próximo mandata.

Opinó que Redondo quiere generar caos y que la presidenta le está siguiendo el juego. AG