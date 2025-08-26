Poco o nada se ha hecho por parte de autoridades para prevenir temporada de lluvias: AGAA

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (AGAA), José Domingo Henríquez Machado, señaló que poco o nada se ha hecho por parte de las autoridades para prevenir la temporada de lluvias.

“Hemos visto que muy poco o nada se ha hecho en los bordes de los ríos o en obras de mitigación de riesgo”, expresó.

Sin embargo, destacó que hasta ahora Dios les ha regalado un buen clima, lo que ha permitido impulsar todos los procesos de producción.

En ese contexto, dijo que actualmente en Atlántida se están produciendo a diario 500 mil litros de leche.

De la anterior cifra un 20 % se destina para la industria y el 80 % para los queseros artesanales, precisó.

“Esperamos que este año no nos vaya a desnudar la naturaleza”, parafraseó sobre la vulnerabilidad a enfrentar los cambios de clima. (RO)